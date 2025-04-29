Хотя до выхода iPhone 18 остаётся ещё минимум полтора года, первые утечки уже начинают формировать картину будущих изменений. Согласно информации из цепочки поставок, Apple собирается оснастить смартфоны следующего поколения новой оперативной памятью с высокой пропускной способностью — специально для того, чтобы улучшить работу Apple Intelligence.

Больше памяти — больше искусственного интеллекта

Основная причина перехода на более производительную оперативную память — развитие возможностей ИИ на iPhone. Apple активно работает над тем, чтобы сделать Apple Intelligence ключевым элементом своей мобильной экосистемы, и для этого смартфонам потребуется не только мощный процессор, но и высокоскоростной доступ к данным.

Новая RAM поможет не только ИИ-алгоритмам, но и повлияет на общую производительность устройства. Быстрая память положительно скажется на многозадачности, запуске приложений и работе с тяжёлыми файлами. Но главное — это устранение ограничений, которые мешают Apple вывести интеллектуальные функции на уровень конкурентов.

Почему Apple спешит с обновлением?

Apple Intelligence дебютировала на iPhone 16, но её возможности пока далеки от обещанного. Многие ключевые функции, включая обновлённую версию Siri, были отложены и не попали в стартовый релиз. Apple не хочет повторения такого сценария с iPhone 18, поэтому заблаговременно обновляет архитектуру памяти.

Интересно, что ещё на этапе iPhone 17 компания собирается довести объём оперативной памяти во всех моделях до 12 ГБ — впервые в истории iPhone. Однако этому плану могут помешать перебои в поставках компонентов.

Кто поставит память для iPhone 18?

Как и раньше, основной поставщик оперативной памяти для будущих iPhone — компания Samsung. По данным отраслевых инсайдеров, именно Samsung предоставит 6-канальную LPDDR-память с высокой пропускной способностью для серии iPhone 18. Это будет один из важнейших компонентов для реализации продвинутых AI-функций, запуск которых ожидается уже в 2026 году.

Тем временем смартфоны Samsung с интеграцией Google Gemini продолжают лидировать по возможностям искусственного интеллекта. Но Apple, похоже, готовится к масштабному рывку: компания уже строит планы по выходу на рынок домашних роботов и экспериментирует с AI-функциями в iPad.