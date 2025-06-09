Samsung представит седьмое поколение складных смартфонов — Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 и долгожданную бюджетную модель Z Flip 7 FE — не 4 июля, как ожидалось ранее. По информации инсайдера, презентация Galaxy Unpacked с этими новинками состоится в середине месяца.

Слухи: тоньше корпус, лучше камера, дороже цена

Информацией поделился известный инсайдер @Ricciolo1 на платформе X (ранее Twitter). По его данным, официальный анонс перенесли на «середину июля», что означает небольшую задержку по сравнению с первоначальными прогнозами.

Кроме даты, источник описал возможные улучшения Galaxy Z Fold 7 по сравнению с предшественником. Среди них — улучшенная камера, увеличенный дисплей, уменьшенная толщина корпуса и лучшая автономность. Предположительно, модель разрабатывается на базе Galaxy Z Fold Special Edition, который продавался только в Южной Корее. Его толщина составляет 4,9 мм в разложенном состоянии и 10,6 мм в сложенном, тогда как у Fold 6 эти показатели — 5,6 и 12,1 мм соответственно.

Без революции в аккумуляторах, но с ростом цен

Несмотря на ожидания, в Galaxy Z Fold 7, по слухам, не появится кремний-углеродная батарея нового поколения. Аппарат, вероятно, сохранит аккумулятор на 4400 мА·ч, как и у Z Fold 6. Улучшения в автономности могут быть достигнуты за счёт более энергоэффективного чипсета Snapdragon 8 Elite и оптимизаций в One UI 8.

Однако есть и менее приятные новости — Galaxy Z Fold 7 может стать дороже. Для сравнения, базовая версия Galaxy Z Fold 6 (12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ) стоила $1899. Конфигурации на 512 ГБ и 1 ТБ оценивались в $2019 и $2259 соответственно. Даже незначительное повышение цен, например, на $50, может вызвать негативную реакцию, особенно если улучшения окажутся не столь значительными, как заявлено.