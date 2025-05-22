Серия смартфонов Samsung Galaxy S26 получит обновлённую основную камеру. Как сообщает профильный источник, базовая модель будет оснащена новым 50-мегапиксельным сенсором серии ISOCELL GN. Это первое обновление основного датчика в линейке за последние три года. Однако параметры сенсора пока вызывают вопросы у экспертов.

Согласно информации инсайдеров, Samsung готовит замену текущим сенсорам GN3 и GN5, которые используются в базовых моделях последних поколений. Новая матрица обещает улучшенную детализацию и работу в условиях низкой освещённости за счёт увеличенных пикселей. Тем не менее, предыдущая динамика в линейке ISOCELL GN не внушает оптимизма.

Размер сенсора остаётся ключевым вопросом

История серии ISOCELL GN показывает, что размеры сенсоров сокращались:

GN1 — 1/1.31″

GN2 — 1/1.12″

GN3 и GN5 — 1/1.57″

GNK — 1/1.3″

GNJ — 1/1.56″

Если новый сенсор окажется меньше GN1 и GN2, говорить о качественном прорыве в мобильной съёмке будет преждевременно. О характеристиках нового сенсора пока известно немного. В частности, не подтверждено, увеличится ли физический размер матрицы, что критично для улучшения светочувствительности.

В серии возможна замена модели Plus

Отдельно отмечается отсутствие упоминаний о модели Galaxy S26 Plus. Это может свидетельствовать о том, что Samsung планирует заменить её новой версией Galaxy S26 Edge, которая, как ожидается, унаследует 200-мегапиксельный модуль от S24 Ultra.

Таким образом, линейка Galaxy S26 может включать:

Galaxy S26 с новым сенсором ISOCELL GN

Galaxy S26 Edge с флагманским 200 Мп модулем

Galaxy S26 Ultra с расширенными фотовозможностями

Аппаратная основа останется на флагманском уровне

Новая серия будет работать на чипсетах Exynos 2600 или Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (в некоторых регионах — Snapdragon 8 Elite 2), с оболочкой One UI 8 на базе Android 16. Это указывает на продолжение стратегии постепенных улучшений без кардинальных перемен.

Вопрос о том, сможет ли Galaxy S26 конкурировать по качеству съёмки с флагманами от китайских брендов, остаётся открытым. Ожидаются новые утечки и подробности в ближайшие месяцы.