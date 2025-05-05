Компания Samsung уверенно движется к летнему анонсу своих новых складных смартфонов. По данным инсайдеров, производство моделей Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7 уже стартовало — вместе с аксессуарами для них. Это подтверждает соблюдение ранее намеченных сроков: презентация устройств ожидается в начале июля.

Ставка на качество, а не на объёмы

Согласно утечке от PandaFlashPro, Samsung начала не только сборку самих устройств, но и выпуск гибких OLED-дисплеев для обоих смартфонов. Однако на этот раз компания пересмотрела производственные планы в сторону сокращения: объемы выпуска окажутся заметно ниже, чем у предшественников.

Galaxy Z Flip 7, по предварительным данным, будет выпущен в количестве около 3 миллионов экземпляров, тогда как Fold 7 ограничится лишь 2 миллионами. Это почти на 40% меньше совокупного тиража прошлогодних моделей. Судя по всему, Samsung заранее адаптируется к потенциальному снижению спроса.

Возможен запуск трискладывающегося смартфона

Помимо двух основных новинок, производитель параллельно готовит аксессуары для новой линейки. Также в сети появились сведения о загадочном устройстве с тройным сгибом — вероятном Galaxy Tri-Fold. Его выпуск может состояться до конца года, но в ограниченном тираже — всего 200 тысяч экземпляров. Высокая цена, скорее всего, сделает такую модель нишевым продуктом.

Что нового в Flip 7 и Fold 7

Galaxy Z Flip 7, по слухам, получит увеличенный внешний экран и, возможно, станет первым устройством компании на базе фирменного процессора Exynos 2500. Это 3-нм чип нового поколения, но если Samsung не успеет завершить его подготовку, в серийных устройствах может быть установлен Snapdragon.

Galaxy Z Fold 7, в свою очередь, почти наверняка получит мощный Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy — тот же чипсет, который используют в будущей флагманской серии Galaxy S25.

Galaxy S25 Edge выходит уже в мае

Пока фанаты ждут новые складывающиеся модели, Samsung готовит ещё один релиз — Galaxy S25 Edge. Смартфон выделяется тонким корпусом и стартует уже на следующей неделе. Предзаказы в Великобритании уже открыты, а официальный анонс в Южной Корее намечен на 13 мая. В Китае новинка дебютирует 23 мая, а глобальные продажи начнутся до конца месяца.