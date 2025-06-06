В то время как One UI 7 все еще находится в разработке, Samsung уже почти завершила работу над One UI 8. Бренд начал программу бета-тестирования новой версии, а выпуск стабильной версии запланирован на это лето. Согласно последним сообщениям, релиз может состояться уже в следующем месяце.

К сожалению, с каждым крупным обновлением срок службы многих устройств Galaxy сокращается — так произошло и с One UI 7. В результате лишь небольшое число устройств Samsung получит обновление до One UI 8 на базе Android 16. В этом посте мы расскажем о списке моделей серии Galaxy A, которые будут поддерживать обновление.

Какие модели Galaxy A получат обновление до One UI 8

Samsung пока не объявила окончательный список устройств Galaxy, которые получат обновление, однако благодаря прозрачной политике обновлений мы можем предположить следующий перечень:

Galaxy A73

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A26

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A16 (LTE/5G)

Galaxy A15 (LTE/5G)

Galaxy A06 (LTE/5G)

Если ваше устройство из серии Galaxy A есть в списке, ожидайте официального уведомления о начале обновления. Владельцы остальных моделей пока должны дождаться окончательного подтверждения от Samsung.

Когда начнется выпуск One UI 8?

Samsung пока не объявила точную дату выхода One UI 8. Однако компания подтвердила, что обновление поступит «этим летом». Это может означать период с июня по сентябрь. Недавно бренд заявил, что новые складные устройства Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7 выйдут с предустановленной One UI 8 прямо из коробки.

Официальной даты релиза новых складных гаджетов пока нет, но последние сообщения указывают на их выход уже в следующем месяце — что логично, учитывая скорый запуск Android 16. После этого потребуется несколько недель для доработки пользовательского интерфейса. Поэтому вполне вероятно, что релиз One UI 8 состоится в июле.

Samsung демонстрирует большую уверенность с выпуском One UI 8 по сравнению с предыдущей версией. Уже начато публичное бета-тестирование, и компания придерживается графика выпуска — хотя точная дата пока не озвучена. Это гораздо лучше ситуации с One UI 7.

One UI 8 — относительно небольшое обновление по сравнению с предыдущими версиями, что объясняет ускоренные сроки разработки. Тем не менее, Samsung приложила больше усилий для восстановления доверия пользователей после проблем с One UI 7, и это делает данное обновление важным шагом вперед.