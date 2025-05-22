Смартфон с тройным складыванием появится в ограниченном тираже и только на двух рынках.

Компания Samsung готовится к выпуску своего первого трифолд-смартфона — устройства с тремя складными сегментами экрана, превращающегося в полноценный планшет. По данным источников, новинка может получить название Galaxy G Fold и будет представлена в третьем квартале 2025 года, предположительно одновременно с Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7 в июле.

Официальный анонс модели состоялся ещё в начале года во время презентации Galaxy S25, а теперь появились уточнённые сведения о цене, объёме выпуска и характеристиках.

Стоимость устройства, по предварительной информации, составит от $3000 до $3500. Это сопоставимо с ценой Huawei Mate XT, который также получил три секции складывания. Samsung планирует выпустить устройство в ограниченном тираже, причём старт продаж ожидается только в Южной Корее и Китае. На других рынках модель может не появиться вовсе, по крайней мере на первом этапе.

Среди технических характеристик ожидается тройная камера: 200 МП, 12 МП и 10 МП — возможно, такая же, как в Galaxy Z Fold 6 Special Edition. Это даст Samsung преимущество в мобильной фотосъёмке по сравнению с конкурентами. Однако скорость зарядки может разочаровать: новинка, скорее всего, поддерживает только 25 Вт, что значительно уступает 66 Вт у Huawei Mate XT и другим флагманам 2025 года.

Смартфоны с тройным складыванием остаются нишевыми устройствами, ориентированными на энтузиастов и профессионалов. Однако Samsung рассчитывает привлечь покупателей новым форм-фактором и продвинутыми возможностями для многозадачности и потребления контента.