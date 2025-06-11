Samsung готовит к выходу бюджетный Galaxy Z Flip 7 FE: первые подробности

Сертификация Федеральной комиссии по связи США (FCC) подтвердила скорый выход нового складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip 7 FE. Устройство с номерами моделей SM-F761U и SM-F761B прошло ключевые проверки, что свидетельствует о его скором глобальном релизе.

Основные особенности:

Доступная альтернатива – первый складной телефон Samsung в линейке Fan Edition (FE), который будет дешевле флагманских Z Fold 7 и Z Flip 7.

– первый складной телефон Samsung в линейке Fan Edition (FE), который будет дешевле флагманских Z Fold 7 и Z Flip 7. Поддержка сетей – 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 и NFC.

– 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 и NFC. Производительность – вероятно, получит процессор Exynos 2400 (судя по тестам Geekbench).

Что еще известно?

В FCC подтвердили поддержку беспроводной зарядки и обратной зарядки, но данные о скорости проводной зарядки пока не раскрываются.

Ожидаемая цена в Южной Корее – около 1 млн вон (~740 долларов).

Анонс может состояться одновременно с премиальными моделями Z Fold 7 и Z Flip 7.

Когда ждать?



Точная дата выхода пока не объявлена, но сертификация FCC и BIS (для Индии) указывает на то, что релиз не за горами.

Почему это важно?

Galaxy Z Flip 7 FE может сделать складные телефоны более доступными, расширив аудиторию Samsung. Если информация о цене подтвердится, это будет один из самых дешевых флип-смартфонов на рынке.