Новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 7 впервые продемонстрировали на видео с использованием макета устройства. Ролик раскрывает ключевые характеристики дизайна будущего флагмана, который может стать самым тонким и лёгким в линейке складных телефонов компании.

Южнокорейский YouTube-канал TheSINZA опубликовал детальный обзор макета Galaxy Z Fold 7, предоставив наиболее полное представление о внешнем виде грядущего устройства. Видео демонстрирует физические параметры смартфона и сравнивает его с другими моделями Samsung для лучшего понимания пропорций.

Рекордные показатели толщины и веса

Согласно данным с макета, Galaxy Z Fold 7 может установить новые стандарты компактности среди складных устройств Samsung. Вес смартфона составляет всего 215 граммов, что делает его самым лёгким в истории складных телефонов бренда.

Толщина устройства в разложенном состоянии достигает лишь 4,54 миллиметра — показатель, который превосходит все предыдущие модели линейки. Такие параметры указывают на значительные инженерные достижения в области миниатюризации компонентов.





Помимо улучшенных физических характеристик, ожидаются усовершенствования дисплея и уменьшение видимости складки экрана. Эти изменения должны повысить общее впечатление от использования устройства.

Камера получит традиционное решение

Одним из спорных решений в новой модели может стать отказ от подэкранной камеры в пользу традиционного отверстия в дисплее. Точное расположение фронтальной камеры пока не определено — она может находиться в центре или углу экрана.





Такое решение может разочаровать пользователей, ожидавших внедрения технологии Under Display Camera (UDC), которая полностью скрывает камеру под экраном. Возврат к отверстию в дисплее выглядит шагом назад по сравнению с современными тенденциями.

Презентация намечена на июль

Неофициальные источники указывают на возможную презентацию новых складных устройств Samsung 9 июля. Помимо Galaxy Z Fold 7, компания готовит к выпуску Galaxy Z Flip 7 с улучшенным внешним дисплеем и новую линейку умных часов Galaxy Watch 8.





Предстоящее мероприятие может стать одним из самых значимых для Samsung за последние годы. Компания планирует представить не только обновлённые версии существующих устройств, но и принципиально новые решения в сфере складных технологий.

Стоит учитывать, что представленные характеристики основаны на макете устройства, поэтому финальные параметры могут отличаться. Официальные подробности станут известны после презентации компании в следующем месяце.