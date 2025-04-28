Samsung готовится представить новые складные смартфоны в июле этого года. После незначительных обновлений в прошлой серии фанаты ожидают, что Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7 принесут реальные изменения. По последним слухам, одним из главных прорывов станет толщина нового Fold — и она обещает быть рекордной.

Galaxy Z Fold 7 станет рекордно тонким

Инсайдеры сообщают, что Galaxy Z Fold 7 в сложенном состоянии будет иметь толщину всего 8,2 мм. Это сделает его самым тонким складным смартфоном в мире. Для сравнения: текущий рекорд принадлежит Oppo Find N5 с толщиной 8,9 мм.

Если информация подтвердится, Fold 7 окажется тоньше Oppo на 0,7 мм — и на целых 30% тоньше Galaxy Z Fold 6, который в сложенном виде имеет толщину 12,1 мм. Такой скачок вперёд стал бы настоящим достижением для Samsung.

Как Samsung планирует добиться этого

Пока что нет точных данных о том, каким образом инженерам удастся настолько уменьшить толщину устройства. Ранее в сети появлялись слухи о толщине 9,5 мм, что выглядело более реалистично. Однако новые утечки настаивают на 8,2 мм.

Главный вопрос — сможет ли Samsung сохранить при этом все ключевые функции линейки Z Fold: защиту от влаги, долговечность конструкции и ёмкость батареи. Ведь именно эти элементы отличают устройства компании от конкурентов.

Почему это важно для серии Fold

Многие фанаты Galaxy Z Fold ждут от Samsung серьёзных обновлений. Уменьшение толщины может стать именно тем шагом, который вернёт серии былую популярность. Более компактное и лёгкое устройство будет удобнее в повседневной эксплуатации, а также может оправдать высокую стоимость флагманских моделей.

Пока официальных подтверждений нет. Но если слухи окажутся правдой, Galaxy Z Fold 7 получит отличное преимущество на фоне остальных складных смартфонов на рынке.