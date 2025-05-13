Утечка One UI 8.0 подтвердила, что Galaxy Z Flip 7 получит 4-дюймовый экран от края до края, что соответствует ранее появлявшимся слухам. Выпуск запланирован на июль 2025 года вместе с Galaxy Z Fold 7. Новинка может похвастаться большим основным дисплеем, более тонкими рамками и улучшенной батареей, что сделает ее более привлекательной по сравнению с предыдущими моделями.

Обновления в прошивке One UI 8.0 раскрывают ключевые особенности устройства. Согласно файлам, извлеченным Android Authority из сборок, протестированных на Galaxy Z Flip 6, Z Fold 6 и S25 Ultra, новый Flip получит 4-дюймовый OLED-экран, который будет располагаться над двойной камерой и напоминать дизайн Motorola RAZR 60 Ultra. Для сравнения: у Z Flip 5 и Flip 6 был экран размером 3,4 дюйма. Увеличение размера экрана повысит удобство использования для уведомлений и быстрых задач.

Основной дисплей Z Flip 7 станет еще больше — его диагональ увеличится с 6,7 до 6,85 дюймов благодаря более тонким рамкам шириной всего 1,2 мм, что придаст устройству более изящный вид. Также ожидается аккумулятор емкостью около 4300 мАч — больше чем у предыдущей модели (4000 мАч), что должно увеличить время работы без подзарядки. Чипсет пока не подтвержден окончательно: ранее Samsung использовала только Snapdragon для своих складных устройств, но по слухам в Z Flip 7 появится новый Exynos 2500.

Также есть информация о том, что складка на устройстве станет почти незаметной, а устройство сохранит обещание получать обновления ОС в течение семи лет. В коробке будет предустановлена One UI 8.0 (Android 16). Что касается селфи-камеры — возможно, она останется на уровне 10 МП или будет обновлена до 12 МП (как в серии S25). Также ожидаются новые функции с использованием Galaxy AI.

Цена новинки предполагается около $1099. Смогут ли его преимущества — большой экран и стильный дизайн — затмить конкурентов вроде Motorola Razr+ 2025, покажет время. Важным остается вопрос о чипсете: его точная конфигурация еще не подтверждена.