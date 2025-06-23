Известный инсайдер Эван Бласс опубликовал рендеры будущих складных смартфонов Samsung — Galaxy Z Flip 7 и более доступной версии Galaxy Z Flip 7 FE. Оба устройства, как ожидается, будут представлены уже в начале следующего месяца.

Galaxy Z Flip 7, по последним данным, будет работать на фирменном процессоре Samsung — Exynos 2500, изготовленном по 3-нм техпроцессу. Ранее этот чип планировали использовать в серии Galaxy S25, но из-за задержек его дебют состоится именно в Flip 7. От того, как покажет себя Exynos 2500, будет зависеть восприятие следующего флагманского чипа компании — Exynos 2600 на базе 2-нм технологии, который может появиться в Galaxy S26.

Новый Flip будет доступен как минимум в трёх цветах:

Jet black (чёрный)

Blue shadow (синий)

Coral red (красный)

По дизайну Galaxy Z Flip 7 будет очень похож на своего предшественника, Flip 6, за исключением некоторых косметических изменений.





Более доступный Galaxy Z Flip 7 FE позиционируется как бюджетный складной смартфон. Его внешний вид, по слухам, будет максимально приближен к Flip 6, а аппаратная начинка, вероятно, во многом повторит прошлогоднюю модель. Главным отличием станет более продолжительная программная поддержка. Flip 7 FE будет предлагаться в чёрном и белом цветах и, скорее всего, получит один из старых чипов Exynos. Это подтверждает стратегию Samsung по снижению зависимости от дорогостоящих процессоров Qualcomm Snapdragon.

Техническое сообщество нередко критиковало Samsung за отставание в сфере складных устройств. Например, нынешний Galaxy Z Fold 6 уже выглядит устаревшим на фоне конкурентов, таких как Oppo Find N5 или грядущий Honor Magic V5. Но, по мнению многих, в 2025 году ситуация кардинально изменится.





Galaxy Z Fold 7 обещает стать значительным шагом вперёд: при толщине всего на 0.1 мм больше, чем у самого тонкого складного смартфона — Magic V5, он сочетает в себе узнаваемый дизайн, долгосрочную поддержку и стабильную прошивку One UI. Хотя ёмкость аккумулятора — 4,400 мАч — вызывает вопросы, в целом устройство должно стать конкурентоспособным.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что Galaxy Z Flip 7, Flip 7 FE и Fold 7 всерьёз намерены составить конкуренцию другим складным смартфонам на рынке в этом году.



