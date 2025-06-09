Samsung продолжает придерживаться осторожного подхода к аккумуляторам в своих флагманах. Согласно утечке от надёжного источника, Galaxy S26 Ultra не получит значительного прироста ёмкости батареи по сравнению с предыдущими моделями.

Без прироста ёмкости и скорости зарядки

Galaxy S26 Ultra, который выйдет в начале 2026 года, с высокой вероятностью будет оснащён аккумулятором на 5000 мА·ч — таким же, как в S25 Ultra и других моделях серии. Источник уточняет, что даже в случае увеличения ёмкости она не превысит 5400 мА·ч.

Кроме того, не ожидается изменений и в скорости зарядки: Samsung, по данным утечки, оставит прежний показатель — до 45 Вт при проводной зарядке. Это значительно уступает китайским флагманам, таким как устройства от Xiaomi и Oppo, поддерживающие зарядку мощностью до 120 Вт.

Samsung сохраняет осторожность на фоне конкурентов

Аккуратная стратегия Samsung в области аккумуляторов может быть связана с последствиями инцидента с Galaxy Note 7. С тех пор компания последовательно избегает внедрения плотных батарей с высокой ёмкостью, несмотря на успехи конкурентов.

Для сравнения, китайские бренды уже предлагают устройства с аккумуляторами ёмкостью до 7000 мА·ч, используя современные плотные элементы питания. Однако в США они пока не заняли значительной доли рынка, что позволяет Apple, Samsung и Google придерживаться умеренных темпов в развитии аккумуляторных технологий.

Минимальные батареи и в других моделях

Samsung Galaxy S25 Edge, представленный ранее, получил батарею на 3900 мА·ч. Представители компании уже объясняли это решением в пользу тонкого корпуса. Аналогичная тенденция наблюдается у других производителей: ожидается, что складной Galaxy Z Fold 7 будет оснащён аккумулятором всего на 4400 мА·ч.

Apple, в свою очередь, работает над iPhone 17 Air — моделью с тонким корпусом, где также, вероятно, будет использоваться батарея меньшей ёмкости. Вместо увеличения физической ёмкости Apple сосредоточена на программной оптимизации с помощью Apple Intelligence.

Таким образом, Galaxy S26 Ultra, несмотря на ожидания пользователей, вряд ли принесёт существенные изменения в автономности. Компания, похоже, по-прежнему делает ставку на стабильность и надёжность, а не на экспериментальные решения.