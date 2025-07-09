Пока еще не представленный официально Samsung Galaxy S25 FE был замечен в базе данных Wireless Power Consortium (WPC), где прошел необходимую сертификацию. Благодаря этому, стали известны детали внешнего вида этой «фанатской» версии флагмана.

Основываясь на представленном изображении, можно заключить, что Galaxy S25 FE сохранит узнаваемые черты дизайна. Лицевая панель будет представлена плоским дисплеем с тонкими рамками и аккуратным круглым отверстием по центру верхней части для фронтальной камеры. Задняя панель смартфона будет выполнена из матового черного материала, а в ее верхнем левом углу расположится модуль основной камеры, состоящий из трех объективов и LED-вспышки.

Получение сертификата WPC подтверждает поддержку технологии беспроводной зарядки Qi2. Тем не менее, Galaxy S25 FE, по всей видимости, не будет оснащен встроенным магнитом для совместимости с аксессуарами, поддерживающими данную технологию. Следовательно, для полноценного использования беспроводной зарядки пользователям может потребоваться приобрести специальный чехол с магнитом.