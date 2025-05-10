Samsung только осенью представила Galaxy S24 FE, но слухи о его преемнике — S25 FE — уже начинают набирать обороты. Первые утечки утверждали, что новинка снова получит фирменный чип Exynos 2400e, как и предшественник, что вызвало разочарование у части пользователей.

По новой информации, Samsung может изменить курс и использовать более производительный чип MediaTek Dimensity 9400. Однако этот вариант рассматривается только как запасной — компания всё ещё планирует в первую очередь использовать Exynos 2400e. Переключение на MediaTek произойдёт лишь в случае проблем с производством чипов Exynos.

По предварительным данным, Galaxy S25 FE не получит значительных обновлений по сравнению с текущей моделью. Если отличия окажутся минимальными, переход на более мощный чипсет MediaTek может стать ключевым фактором в продажах устройства.

Официальный анонс ожидается ещё нескоро, так что в ближайшие месяцы наверняка появится больше подробностей.