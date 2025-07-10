Компания Samsung провела ежегодное мероприятие Galaxy Unpacked, где представила линейку обновлённых смартфонов и гаджетов. Наряду с флагманской моделью Galaxy Z Fold 7 был представлен складной аппарат Galaxy Z Flip 7.
Ключевые особенности Galaxy Z Flip 7
- Увеличенный внешний экран – теперь 4,1 дюйма с интегрированными датчиками основной камеры и вспышкой.
- Улучшенная конструкция – усиленный шарнир и более прочный корпус.
- Ёмкость аккумулятора – 4 300 мА·ч, что обеспечивает до 31 часа работы (по заявлению производителя).
- Камеры:
- Основная двойная камера (50 МП + 12 МП).
- Фронтальная камера на 10 МП.
- Память и цена:
- Доступны версии с 256 ГБ и 512 ГБ встроенной памяти + 12 ГБ оперативной.
- В рамках предзаказа предлагается топовая модель за $1 100 (≈86 000 руб.).
Новинка сочетает компактность с улучшенной автономностью и функциональностью, делая её одним из самых ожидаемых устройств этого года.
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