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Компания Samsung провела ежегодное мероприятие Galaxy Unpacked, где представила линейку обновлённых смартфонов и гаджетов. Наряду с флагманской моделью Galaxy Z Fold 7 был представлен складной аппарат Galaxy Z Flip 7.

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Ключевые особенности Galaxy Z Flip 7

  • Увеличенный внешний экран – теперь 4,1 дюйма с интегрированными датчиками основной камеры и вспышкой.
  • Улучшенная конструкция – усиленный шарнир и более прочный корпус.
  • Ёмкость аккумулятора – 4 300 мА·ч, что обеспечивает до 31 часа работы (по заявлению производителя).
  • Камеры:
  • Основная двойная камера (50 МП + 12 МП).
  • Фронтальная камера на 10 МП.
  • Память и цена:
  • Доступны версии с 256 ГБ и 512 ГБ встроенной памяти + 12 ГБ оперативной.
  • В рамках предзаказа предлагается топовая модель за $1 100 (≈86 000 руб.).

Новинка сочетает компактность с улучшенной автономностью и функциональностью, делая её одним из самых ожидаемых устройств этого года.

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