Samsung представила Galaxy M36 5G в Индии. Это устройство станет эксклюзивом Amazon и предлагает баланс доступности и современных технологий. Ожидается, что смартфон поступит в продажу в ближайшие недели, возможно к концу июня 2025 года.

Согласно тизеру на сайте 91mobiles, Galaxy M36 5G получит элегантный дизайн с тройной основной камерой и поддержкой функций на базе искусственного интеллекта. На других рынках этот же смартфон будет представлен под названиями Galaxy F36 5G на Flipkart и Galaxy Jump 4 в Южной Корее.

Технические характеристики включают:

Чипсет Exynos 1380 с графическим процессором Mali-G68

Дисплей Super AMOLED с разрешением Full HD+ и отверстием под фронтальную камеру

Варианты памяти: 6 ГБ ОЗУ 128 / 256 ГБ ПЗУ

В тестах Geekbench показывает результаты от 1000 до 2880 баллов

Предшественник Galaxy M35 оснащался тем же процессором Exynos 1380, аккумулятором 6000 мАч с поддержкой 25-ваттной зарядки и тройной камерой (50 Мп + 8 Мп + 2 Мп). Ожидается, что Galaxy M36 сохранит аналогичные характеристики, хотя точные детали о камерах пока не раскрываются. Стартовая цена составит 19 999 индийских рупий (~18 250 руб).

Учитывая, что предыдущая модель вышла в мае прошлого года, анонс Galaxy M36 5G ожидается в самое ближайшее время, и Samsung скоро должна раскрыть полные технические характеристики устройства.