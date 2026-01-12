Смартфон Redmi Turbo 5 Pro Max появился в базе Geekbench с ещё не анонсированным процессором MediaTek. Устройство показало 2 656 баллов в одноядерном тесте и 8 377 баллов в многоядерном, а запуск серии Turbo 5 Max ожидается уже в январе. Суббренд Redmi готовится представить линейку Turbo 5 Max до конца месяца. В преддверии анонса в Geekbench был замечен смартфон с модельным номером 2602BRT18C. По имеющимся данным, он относится к будущей модели Redmi Turbo 5 Pro Max.

В тестах Geekbench устройство набрало 2 656 баллов в одноядерном режиме и 8 377 баллов в многоядерном. Однако главным интересом стала аппаратная платформа, указанная в бенчмарке. Согласно данным Geekbench, смартфон оснащён восьмиядерным процессором с конфигурацией 1+3+4. Один главный ядро работает на частоте 3,73 ГГц, три производительных ядра — на 3,30 ГГц, ещё четыре энергоэффективных ограничены частотой 2,40 ГГц. За графику отвечает ускоритель Immortalis-G925 MC12.

Такая конфигурация полностью совпадает с характеристиками, которые ранее приписывались будущему чипу Dimensity 9500s. Анонс нового процессора MediaTek запланирован на 15 января, после чего презентация смартфона Redmi может состояться в ближайшее время.

Информации о самом Redmi Turbo 5 Pro Max пока немного, однако в сети уже появились рендеры устройства. Смартфон получил двойную основную камеру с горизонтальным расположением модулей внутри овального блока. Это отличает его от моделей Turbo 4 и Turbo 4 Pro, где камеры размещались вертикально. Фронтальная часть выглядит привычно для устройств Redmi: тонкие рамки вокруг экрана, аккуратное отверстие под фронтальную камеру по центру и стандартное расположение кнопок на корпусе. В остальном дизайн сохраняет преемственность с предыдущими моделями серии.

Как и прошлые смартфоны линейки Turbo, новинка не останется эксклюзивом для Китая. Ожидается, что на международных рынках устройство выйдет под брендом Poco и станет частью будущей линейки Poco X8.



