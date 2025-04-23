Redmi готовится представить свой доступный флагман — смартфон Turbo 4 Pro — на презентации, которая состоится 24 апреля в Китае. Вместе с ним бренд анонсировал специальную версию Harry Potter Edition, которую называют самой глубокой кастомизацией за всю историю партнёрства Redmi с франшизой.

Эксклюзивный дизайн и уникальный интерфейс

Сотрудничество с миром Гарри Поттера началось ещё с Redmi Note 12 Turbo и продолжилось в Turbo 3 и планшете Redmi Pad Pro. Теперь компания заявляет, что Turbo 4 Pro Harry Potter Edition поднимает планку. Смартфон получит уникальную заднюю панель в красно-синей гамме с детальной иллюстрацией Гарри Поттера, Волан-де-Морта и других ключевых персонажей.

Кроме визуального оформления, устройство будет поставляться с тематическими аксессуарами и переработанным пользовательским интерфейсом, стилизованным под вселенную Гарри Поттера — гораздо больше, чем просто смена внешнего вида.

Флагманский чип и впечатляющий экран

Redmi Turbo 4 Pro станет первым смартфоном бренда на новом чипсете Snapdragon 8s Gen 4 от Qualcomm. Этот процессор нацелен на флагманскую производительность при умеренной цене. Смартфон оснащён 6.83-дюймовым плоским LTPS OLED-дисплеем с разрешением 1.5K и металлической рамкой по периметру корпуса.

Большая батарея и быстрая зарядка

Устройство получит аккумулятор ёмкостью 7 500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт, а также реверсивной зарядки 22,5 Вт. Варианты памяти будут включать конфигурации до 16 ГБ оперативной и до 512 ГБ встроенной памяти.

Камеры и цена

На задней панели установлена двойная камера с основным сенсором на 50 МП и дополнительным модулем на 8 МП. Фронтальная камера — 20-мегапиксельная. Базовая версия Turbo 4 начнёт продаваться по цене 1,999 юаней (~275 долларов), а Pro-модель ожидается с начальной стоимостью около 2,500 юаней (~340 долларов).