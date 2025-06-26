Сегодня важный день для Xiaomi и Redmi: на крупной презентации в Китае бренды анонсировали множество новых устройств. Среди них — Redmi K80 Ultra, новое флагманское устройство с акцентом на производительность, оснащённое чипсетом Dimensity 9400+ и батареей на 7 410 мАч с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт.

Redmi K80 Ultra позиционируется как устройство, ориентированное на геймеров. Смартфон оснащён 6,83-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1280p+, частотой обновления 144 Гц и пиковым уровнем яркости 3 200 нит. Также экран встроенный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и фронтальная камера на 20 МП.

Смартфон работает на базе чипа Dimensity 9400+ и предлагается с объёмом памяти до 16 ГБ ОЗУ и до 1 ТБ встроенной памяти. Устройство имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и поставляется с фирменной оболочкой HyperOS 2, основанной на Android 15.

На задней панели расположен основной модуль на 50 МП с сенсором OV Light Fusion 800 (размер 1/1.55 дюйма), дополненный 8 МП сверхширокоугольной камерой (сенсор OV08F).





Redmi переработала аудиосистему K80 Ultra: устройство получило новые коаксиальные стереодинамики AAC 1115 и линейный вибромотор по оси X.

Также смартфон оснащён батареей на 7 410 мАч с кремний-углеродной структурой, поддержкой зарядки мощностью 100 Вт и функцией bypass charging.





Redmi K80 Ultra доступен в четырёх цветах: сером (Sandstone Gray), белом (Moon Rock White), зелёном (Spruce Green) и голубом (Ice Front Blue). В Китае цены стартуют с 2 599 юаней (~362 доллара) за версию 12/256 ГБ и доходят до 3 799 юаней (~530 долларов) за топовую конфигурацию с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти.