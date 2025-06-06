redmi k80 pro
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Согласно утечке от инсайдера Digital Chat Station, Xiaomi разрабатывает новый дисплей размером 6,59 дюйма, который может дебютировать в составе смартфонов серии Redmi K90. Экран обещает выйти за рамки обычного обновления и приблизиться к флагманским стандартам.

Содержание
1. Новая панель отличается высокой плотностью пикселей
2. Возможный отход от текущей панели K80
3. Смартфон остаётся неназванным

Новая панель отличается высокой плотностью пикселей

Слухи указывают, что речь идёт о ±2K LTPS-матрице с плоской конструкцией и современным дизайном. Экран получит узкие рамки, широкоформатную геометрию и закруглённые углы, создающие эффект погружения. Отдельно подчёркивается высокая плотность пикселей — она должна обеспечить чёткое изображение и детализацию при просмотре интерфейса и мультимедиа.

Источники утверждают, что дисплей создаётся с применением новых материалов и технологий, ранее использовавшихся только в топовых решениях. Это позволяет предположить, что серия Redmi K90 приблизится к премиальному сегменту.

redmi k90 series display specs leak

Возможный отход от текущей панели K80

На данный момент в серии Redmi K80 используется 6,67-дюймовый AMOLED-экран, созданный совместно с TCL CSOT. Он предлагает частоту обновления 120 Гц, пиковую яркость до 3200 нит и люминесцентный материал M9. Новый дисплей, несмотря на чуть меньший размер, может стать шагом вперёд по части чёткости и энергоэффективности.

В утечке не подтверждается участие TCL CSOT, однако Xiaomi тесно сотрудничает с этой компанией. Совместные проекты включают использование передовых материалов, таких как C9 и технологий с двойной микрополостью, как в модели Xiaomi 15S Pro. Они позволяют повысить яркость экрана и одновременно снизить энергопотребление.

Смартфон остаётся неназванным

Хотя конкретная модель смартфона не указана, большинство комментаторов предполагают, что речь идёт именно о Redmi K90. Если информация подтвердится, новая панель станет одним из главных отличий от предшественника и шагом в сторону более высоких стандартов в среднем ценовом сегменте.

Официальное подтверждение пока не поступило. Однако тенденция очевидна: Xiaomi продолжает продвигать визуальные технологии, стирая границы между средним и премиальным классом устройств.

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