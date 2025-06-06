Согласно утечке от инсайдера Digital Chat Station, Xiaomi разрабатывает новый дисплей размером 6,59 дюйма, который может дебютировать в составе смартфонов серии Redmi K90. Экран обещает выйти за рамки обычного обновления и приблизиться к флагманским стандартам.

Новая панель отличается высокой плотностью пикселей

Слухи указывают, что речь идёт о ±2K LTPS-матрице с плоской конструкцией и современным дизайном. Экран получит узкие рамки, широкоформатную геометрию и закруглённые углы, создающие эффект погружения. Отдельно подчёркивается высокая плотность пикселей — она должна обеспечить чёткое изображение и детализацию при просмотре интерфейса и мультимедиа.

Источники утверждают, что дисплей создаётся с применением новых материалов и технологий, ранее использовавшихся только в топовых решениях. Это позволяет предположить, что серия Redmi K90 приблизится к премиальному сегменту.

Возможный отход от текущей панели K80

На данный момент в серии Redmi K80 используется 6,67-дюймовый AMOLED-экран, созданный совместно с TCL CSOT. Он предлагает частоту обновления 120 Гц, пиковую яркость до 3200 нит и люминесцентный материал M9. Новый дисплей, несмотря на чуть меньший размер, может стать шагом вперёд по части чёткости и энергоэффективности.

В утечке не подтверждается участие TCL CSOT, однако Xiaomi тесно сотрудничает с этой компанией. Совместные проекты включают использование передовых материалов, таких как C9 и технологий с двойной микрополостью, как в модели Xiaomi 15S Pro. Они позволяют повысить яркость экрана и одновременно снизить энергопотребление.

Смартфон остаётся неназванным

Хотя конкретная модель смартфона не указана, большинство комментаторов предполагают, что речь идёт именно о Redmi K90. Если информация подтвердится, новая панель станет одним из главных отличий от предшественника и шагом в сторону более высоких стандартов в среднем ценовом сегменте.

Официальное подтверждение пока не поступило. Однако тенденция очевидна: Xiaomi продолжает продвигать визуальные технологии, стирая границы между средним и премиальным классом устройств.