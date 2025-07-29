Компания Redmi представила доступный смартфон Note 14 SE 5G, выделяющийся продвинутыми для своей ценовой категории параметрами. Новая модель сохранила ключевые черты основной версии, однако получила небольшие изменения во внешнем виде.

Фронтальную панель устройства занимает 6,67-дюймовый Super AMOLED экран с разрешением 2400×1080 точек, частотой обновления до 120 Гц (также доступны режимы 60 и 90 Гц), максимальной яркостью 2100 нит и поддержкой 10-битной цветовой палитры. Защиту дисплея обеспечивает прочное стекло Corning Gorilla Glass 5.

В основе аппаратной части Redmi Note 14 SE лежит процессор Dimensity 7025 Ultra и конфигурация памяти 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью увеличения объема хранилища с помощью карты microSD. Система камер включает в себя основной сенсор Sony LYT-600 (50 Мп), дополнительный 8-мегапиксельный модуль (сверхширокоугольный объектив) и 2-мегапиксельную макрокамеру. Разрешение фронтальной камеры составляет 20 Мп.

Среди других особенностей можно выделить аккумуляторную батарею емкостью 5110 мАч (поддерживается быстрая зарядка мощностью 45 Вт), встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, инфракрасный порт, стереофонические динамики с поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio, а также 3,5-мм аудиоразъем для наушников.

Redmi Note 14 SE 5G в бордовом цвете корпуса поступит в продажу на индийском рынке 7 августа по цене 101 доллар (8 300 руб.).