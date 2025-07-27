В социальной сети X инсайдер MysteryLupin поделился подборкой высококачественных рендеров смартфона Redmi 15. Изображения демонстрируют устройство со всех сторон и в нескольких цветовых вариантах: черном, фиолетовом и золотом. По сравнению с предыдущей моделью, дизайн аппарата был значительно обновлен.

Эти новые изображения появились вскоре после того, как Xiaomi начал официальную рекламную кампанию, предвещающую скорый выпуск устройства. Ранее компания подтвердила, что Redmi 15 будет оснащен крупным 6,9-дюймовым дисплеем с частотой обновления 144 Гц, процессором Snapdragon 6s Gen 3 и аккумулятором емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Также подтверждены характеристики основной камеры на 50 Мп, фронтальной камеры на 8 Мп и защита корпуса в соответствии со стандартом IP64. В рекламных материалах акцент делается на продолжительности работы аккумулятора: утверждается, что даже при 1% заряда батареи смартфон может оставаться в режиме ожидания до 7,5 часов.

Информация о Redmi 15 уже появилась в списке одного из розничных продавцов, где цена за версию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти составляет около 165 долларов (13 125 руб.). Ожидается также более доступная версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти.





Презентация нового устройства, вероятно, состоится в ближайшее время. По слухам, вместе с Redmi 15 будет представлена и его младшая версия, Redmi 15C.