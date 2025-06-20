Российская компания «Ред софт» объявила о создании совместного предприятия с китайским производителем Passion. Они будут заниматься производством смартфонов, планшетов, ноутбуков и очков дополненной реальности на базе операционных систем «Ред ОС» и мобильной «Ред ОС М».

Одним из ключевых продуктов станет складной смартфон на чипе MediaTek. В отличие от предыдущих B2B-решений компании, это устройство ориентировано на массового потребителя. Ожидается, что продажи новинки начнутся летом 2025 года, а первый фирменный магазин откроется в московском ТЦ «Афимолл».

Ранее устройства на базе «Ред ОС М» продавались только в корпоративном сегменте — в прошлом году было реализовано около 10 тысяч единиц. Новый проект предполагает переход на современное оборудование и выход на рынок B2C. При этом главной задачей остается обеспечение совместимости между Linux-ориентированной системой и аппаратными компонентами. Аналитики полагают, что участие производителя в проектировании поможет избежать проблем с драйверами, которые часто возникают из-за разнообразия поставок.

Эксперты считают проект многообещающим, особенно с учетом возможности выхода на китайский рынок. Однако существуют и риски: у Passion нет опыта разработки устройств с нуля, а «Ред ОС М» основана на устаревшей версии Android без глубокой адаптации.



