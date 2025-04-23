Red Magic официально представила смартфон Red Magic 10 Air на глобальном рынке. Модель сохранила все характеристики китайской версии и ориентирована на геймеров и продвинутых пользователей.

Дисплей и дизайн

Устройство оснащено 6.8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2480 × 1116 пикселей. Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц, частоту отклика до 960 Гц, 10-битную глубину цвета, охват 100% DCI-P3, DC dimming и ШИМ-диммирование на 2160 Гц. Максимальная яркость достигает 1300 нит.

Производительность и ПО

Смартфон построен на базе флагманского чипа Snapdragon 8 Gen 3 с графикой Adreno 750. Доступны конфигурации с 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.0 на 256 ГБ или 512 ГБ. Работает устройство на Android 15 с фирменной оболочкой Red Magic OS 10.

Камеры и звук

На задней панели установлены две 50-мегапиксельные камеры — основная и сверхширокоугольная. Фронтальная камера на 16 Мп размещена под экраном. Среди других функций — стереодинамики, дактилоскопический датчик под экраном и кнопка Magic Key, на которую можно назначить запуск приложений, например камеры или игрового режима.

Аккумулятор и зарядка

Red Magic 10 Air оснащён аккумулятором ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Также имеется поддержка двух SIM-карт, 5G (NSA/SA), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS с GLONASS, NFC и порт USB Type-C.

Размеры и вес

Габариты устройства составляют 164.3 × 76.6 × 7.85 мм, вес — 205 граммов.

Система охлаждения VC Cooler 6

Вместе со смартфоном представлена система активного охлаждения VC Cooler 6 в трёх вариантах:

VC Cooler 6 Pro — максимальная производительность.

— максимальная производительность. VC Cooler 6 — крепится на корпус, без MagSafe.

— крепится на корпус, без MagSafe. VC Cooler 6 Air — компактная версия с поддержкой MagSafe.

Они предназначены для поддержания стабильной температуры во время длительных игровых сессий.

Цены и доступность

Red Magic 10 Air (12 ГБ + 256 ГБ) — $549

Red Magic 10 Air (16 ГБ + 512 ГБ) — $699

VC Cooler 6 Air — $54.9

VC Cooler 6 — $64.9

VC Cooler 6 Pro — $69

Глобальные продажи стартуют 7 мая 2025 года. Ранний доступ откроется 6 мая на сайте redmagic.gg. Устройства будут доступны в Северной Америке, Европе, Великобритании, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.