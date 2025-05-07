Realme готовится побить собственный рекорд в скорости зарядки. После дебюта 240-ваттной технологии на GT Neo 5 в 2023 году, компания теперь демонстрирует прототип с аккумулятором на 10 000 мАч и поддержкой зарядки мощностью 320 Вт.

Прототип отличается удивительно компактными габаритами: толщина — всего 8,5 мм, вес — 215 грамм. Для достижения такой плотности инженеры Realme применили батарею с 10% содержанием кремниевого анода и добились энергоёмкости 887 Втч/л.

Чтобы освободить больше пространства внутри корпуса под аккумулятор, Realme разработала самую компактную материнскую плату среди Android-смартфонов — её высота составляет лишь 23,4 мм.

Чейз Сюй, президент по глобальному маркетингу Realme, поделился 2-минутным видео распаковки устройства и объяснил, как создавался концепт. Судя по опыту с 240 Вт зарядкой, путь от прототипа до коммерческого продукта может быть очень коротким.

Хотя Realme GT 7, готовящийся к глобальному запуску, не получит 10 000 мАч и 320 Вт зарядки, компания намекает: технология не останется в лаборатории надолго. GT 7, по слухам, всё же будет оснащён крупной батареей и быстрой зарядкой — пусть и не рекордной.

Realme вновь демонстрирует, что остаётся на передовой в гонке мобильных инноваций — как в плане скорости зарядки, так и плотности аккумуляторов.