После дебюта в Китае в прошлом месяце, Realme GT 7 вскоре выйдет на международные рынки. Индийское подразделение компании уже начало тизерную кампанию, а сегодня вице-президент Realme и глава глобального маркетинга Чейз Сюй раскрыл новые подробности.

Судя по новому тизеру, внешний вид международной версии GT 7 практически не отличается от китайской модели. Однако результаты тестов Geekbench указывают на различия в аппаратной начинке. Если китайский GT 7 работает на новом Dimensity 9400+, то международный вариант может получить Dimensity 9300+, то есть процессор на поколение старше.

Ходят слухи, что глобальная версия — это переименованный Realme Neo7, но всё не так просто. У Neo7 другой дизайн, так что речь может идти о комбинации его «начинки» и корпуса китайского GT 7.

Сюй также упомянул технологию IceSense Graphene. Это инновационная система охлаждения, при которой задняя панель смартфона служит радиатором, помогая удерживать высокую производительность и стабильность даже при длительной нагрузке.

Больше подробностей о глобальном GT 7 ожидается в ближайшее время.