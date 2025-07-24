Компания realme представила 4G-вариант своего предыдущего смартфона Narzo 80 Lite. Новинка, чья стартовая цена не превышает 90 долларов (7 000 руб.), выделяется прочным корпусом, экраном с улучшенной частотой обновления и мощной батареей.

Устройство оборудовано IPS-экраном с диагональю 6,74 дюйма и разрешением 1600×720 пикселей, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 563 нит. Производитель утверждает, что экран четко реагирует на прикосновения даже влажными или жирными пальцами.

Производительность смартфона обеспечивается процессором Unisoc T7250 в сочетании с 4 или 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 или 128 ГБ. Аккумулятор емкостью 6300 мАч поддерживает ускоренную 15-ваттную зарядку и реверсивную проводную зарядку (6 Вт). Корпус толщиной 7,94 мм соответствует стандартам MIL-STD-810H и IP54, и компания заявляет о его устойчивости к падениям с высоты 1,8 метра.

Среди других особенностей модели – основная камера на 13 Мп с кольцевой вспышкой и фронтальная камера на 5 Мп. Смартфон появится в продаже 31 июля по цене 85 и 95 долларов (6 670 руб. и 7 450 руб.) за версии с 4/64 ГБ и 6/128 ГБ памяти соответственно.



