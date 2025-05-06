Компания realme представила концептуальный смартфон с аккумулятором на 10 000 мА·ч, сделав ещё один шаг в сторону технологического лидерства в области автономности. Несмотря на рекордную ёмкость, устройство отличается тонким корпусом (менее 8,5 мм) и весом чуть свыше 200 граммов, что делает его по-настоящему удобным в повседневном использовании.

Максимум энергии при минимуме габаритов

Главная особенность устройства — новейший аккумулятор с повышенным содержанием кремния в аноде (до 10%), что позволило достичь плотности энергии 887 Втч/л — одного из самых высоких показателей на рынке. Это открывает дорогу к созданию компактных смартфонов с многодневной автономностью.

Чтобы разместить столь массивную батарею, инженеры realme переработали внутреннюю архитектуру устройства и представили структуру Mini Diamond — новый подход к компоновке элементов. Одним из ключевых решений стала ультракомпактная материнская плата шириной всего 23,4 мм, которая, по словам компании, является самой узкой среди Android-смартфонов. На этот технический прорыв уже получено более 60 международных патентов. Через полупрозрачную заднюю панель прототипа можно увидеть как батарею, так и компактную плату.

Лидерство в зарядке и автономности

realme продолжает задавать тренды в области быстрой зарядки. Напомним, компания первой предложила зарядку на 150 Вт в GT Neo3, затем представила 240 Вт в GT3, а в прошлом году продемонстрировала концепт с мощностью 320 Вт — SuperSonic. Новый смартфон с батареей на 10 000 мА·ч — это логичное продолжение стратегии realme в области энергоэффективности и высокой автономности.

Компания также намекнула, что в скором времени будет представлена серия realme GT 7, в которой стоит ожидать ещё больше технологических сюрпризов. Производитель намерен и дальше укреплять свои позиции на глобальном рынке, делая ставку на реальные инновации, а не только на дизайн и маркетинг.