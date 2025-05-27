Realme готовится к выпуску своего нового флагмана Neo7 Turbo, запуск которого намечен на 29 мая в Китае. Устройство получит не только впечатляющую начинку, но и ряд уникальных особенностей, включая рекордную яркость экрана и максимальную защиту от внешних воздействий.

Экран BOE Q10 с топовыми характеристиками

Одной из ключевых особенностей Realme Neo7 Turbo станет дисплей с отверстием под фронтальную камеру. Это будет панель BOE Q10 с пиковой яркостью в 6,500 нит, частотой обновления 144 Гц и разрешением 1.5K. Кроме того, экран поддерживает ультравысокочастотное ШИМ-управление яркостью на уровне 4,608 Гц, что обеспечивает более комфортное восприятие при низкой яркости.

Надёжность и тактильная отдача

Realme подтверждает, что Neo7 Turbo получил сразу три рейтинга пыле- и влагозащиты: IP66, IP68 и IP69. Это значит, что смартфон устойчив к воде, пыли и даже к воздействию струй под высоким давлением. Также устройство оснащено линейным вибромотором по оси X и инфракрасным портом на верхнем торце.

Производительность и автономность

Смартфон будет работать на базе нового чипсета Dimensity 9400e от MediaTek. За автономность отвечает ёмкий аккумулятор на 7,200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Основная камера получит датчик на 50 МП, а среди других особенностей — поддержка NFC.

Цвета и конфигурации памяти

Realme Neo7 Turbo будет доступен в двух цветовых вариантах и четырёх конфигурациях памяти:

12GB + 256GB

12GB + 512GB

16GB + 256GB

16GB + 512GB

Больше подробностей о стоимости и доступности появится при официальном анонсе 29 мая.