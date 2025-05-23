Realme готовит к запуску в Китае новый смартфон серии Neo — модель Neo 7 Turbo. Анонс запланирован на 29 мая, и производитель уже активно делится ключевыми характеристиками устройства. Как и ожидалось, акцент сделан на производительности и автономности.

Аккумулятор и зарядка

Одной из главных особенностей смартфона станет аккумулятор ёмкостью 7200 мАч. Несмотря на внушительный объём, Realme обещает быстрое пополнение заряда благодаря поддержке 100-ваттной зарядки. Также предусмотрен режим обходной зарядки, при котором питание поступает напрямую от зарядного устройства, минуя аккумулятор — удобно во время игр или длительной работы от сети.

Процессор и охлаждение

В основе устройства — новый чип MediaTek Dimensity 9400e. Realme использует систему GT Performance Engine 2.0, которая, по словам компании, нацелена на поддержание высокой частоты кадров во время игр. Для эффективного охлаждения установлен паровой отсек площадью 7700 мм².

Экран и симметрия

Смартфон получит дисплей с частотой ШИМ 4608 Гц, что снижает нагрузку на глаза при длительном использовании. Толщина рамок вокруг экрана составит всего 1,3 мм, что придаёт устройству симметричный и аккуратный вид.

Дизайн и память

Особое внимание Realme уделила дизайну: версия в цвете Transparent Gray будет иметь полупрозрачную заднюю крышку, через которую виден точный макет внутренних компонентов. Смартфон будет поставляться с оперативной памятью LPDDR5X и накопителем UFS 4.0. Базовая конфигурация — 12/256 ГБ, максимальная — 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти.

Камеры и программное обеспечение

Флагманская камера основана на 50-МП сенсоре Sony IMX882 с оптической стабилизацией. Компанию ему составляют 8-МП ультраширокий модуль и 50-МП телеобъектив. Устройство будет работать под управлением Android 15 с фирменной оболочкой Realme UI 6.

Ожидается, что Realme Neo 7 Turbo также может стать глобальной версией предстоящего Realme GT 7.