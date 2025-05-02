Компания Realme без лишнего шума анонсировала новый бюджетный смартфон — Realme C75 5G. Это преемник прошлогоднего Realme C65 5G, и он предлагает сочетание 5G-подключения, защищённого корпуса и большой батареи по доступной цене. Модель уже доступна в Индии.

Прочный и стильный дизайн

Realme C75 5G получил сертификацию по военному стандарту MIL-STD-810H и степень защиты IP64 от пыли и брызг. Корпус выполнен с использованием усиленного алюминия и усилен по углам, чтобы выдерживать падения с высоты до 2 метров. Дизайн смартфона вдохновлён формой лепестков лилии — выглядит свежо и необычно для бюджетного устройства.

Экран, камера и характеристики

Смартфон оснащён 6,67-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+, пиковой яркостью 625 нит и частотой обновления 120 Гц. Габариты устройства составляют 165,70 × 76,22 × 7,94 мм, вес — 190 граммов.

Внутри установлен чипсет Dimensity 6300 и аккумулятор ёмкостью 6 000 мАч с поддержкой 45-ваттной зарядки. Также есть функция обратной зарядки на 5 Вт — смартфон можно использовать как пауэрбанк для других гаджетов.

На фронтальной панели установлена 8-мегапиксельная камера, а на задней — 32-мегапиксельный сенсор GalaxyCore GC32E2. Из коробки устройство работает на Android 15 с фирменной оболочкой Realme UI 6.

Связь, интерфейсы и цена

Realme C75 5G получил боковой сканер отпечатков пальцев, один динамик, поддержку двух SIM-карт, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.3 и USB-C порт.

Смартфон доступен в трёх цветах: Lily White, Midnight Lily и Blossom Purple. Вариант с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти стоит ₹12,999 (~144$), а версия с 6 ГБ ОЗУ — ₹13,999 (~155$).