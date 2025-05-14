ealme официально объявила дату глобального запуска новой серии realme GT 7. Презентация флагманов состоится 27 мая в Париже, где компания продемонстрирует ключевые обновления — от флагманского чипсета до инновационного охлаждения и батареи на 7000 мАч. Новый слоган линейки — «Скорость без пит-стопов».

Прорыв в производительности и искусственном интеллекте

Серия realme GT 7 продолжает развивать направление флагманов нового уровня с AI. В прошлом компания уже задавала тон в индустрии: realme GT 3 стал первым смартфоном с зарядкой 240 Вт, а GT 6 — первым в России с чипом Snapdragon 8s Gen 3 и продвинутыми AI-функциями. Теперь настал черёд GT 7 Pro — в ряде стран он будет первым устройством на базе новейшего Snapdragon 8 Elite.

realme делает акцент на том, чтобы производительность не снижалась даже под серьёзной нагрузкой. Новое поколение не просто мощное — оно умное, способное адаптироваться к сценарию использования в режиме реального времени.

Графеновое охлаждение IceSense

Одна из ключевых технологий realme GT 7 — система охлаждения IceSense Graphene. Она использует графен нового поколения с теплопроводностью в 10 раз выше, чем у традиционных материалов. Графен интегрирован в заднюю крышку и экран, создавая равномерное 360-градусное рассеивание тепла.

Устройство также оснащено функцией Skin-Touch Temperature Control, которая регулирует температуру корпуса в зависимости от условий окружающей среды. Благодаря этому смартфон сохраняет комфортную температуру даже при использовании в жару или на морозе.

Премиальный геймерский дизайн

realme GT 7 получил продуманную отделку с акцентом на удобство. Рамка камеры выполнена из металла с лазерной гравировкой, а задняя панель покрыта материалом Pro-Gaming, который используется в профессиональных игровых девайсах. Это обеспечивает надёжный хват и исключает скольжение в руке.

Экран устройства практически лишён рамок, что усиливает эффект погружения в контент. Смартфон будет доступен в двух цветах — IceSense Blue и IceSense Black.

Автономность без компромиссов: 7000 мАч и зарядка 120 Вт

realme давно лидирует в вопросах автономности. Компания первой внедрила зарядки на 150 Вт и 240 Вт в серийные устройства. Теперь она делает ставку на баланс между ёмкостью и скоростью.

GT 7 получит кремний-углеродную батарею на 7000 мАч, поддерживающую зарядку мощностью 120 Вт. Это решение позволяет заряжать смартфон быстро и безопасно, сохраняя при этом высокую плотность энергии и долговечность аккумулятора.

Первый смартфон с чипсетом Dimensity 9400e

Одним из главных технологических достижений станет использование новейшего чипа MediaTek Dimensity 9400e. Он набирает более 2,25 миллионов баллов в AnTuTu и построен на архитектуре all-big-core. В составе чипа — производительное ядро X4, флагманский GPU и нейропроцессор, аналогичный тому, что используется в Dimensity 9400.

GT 7 будет поддерживать до 20 популярных игр в 120 FPS — и не на старте, а до полной разрядки батареи. Это стало возможным благодаря новому режиму GT Boost, который в реальном времени прогнозирует нагрузки на SoC и перераспределяет ресурсы системы с точностью до миллисекунд. Такая оптимизация повышает стабильность и снижает энергопотребление.

Подробные характеристики, конфигурации и цены на устройства серии GT 7 будут объявлены ближе к дате запуска. Ожидается, что они появятся и в российской рознице.