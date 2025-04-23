Realme представила новый флагманский смартфон GT 7 в Китае. Несмотря на премиальные характеристики, устройство позиционируется как доступный флагман. Вот всё, что нужно знать о новинке.

Realme GT 7 оснащён 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1.5K, частотой обновления 144 Гц, частотой отклика 2600 Гц, поддержкой 100% DCI-P3 и яркостью до 6500 нит. За производительность отвечает новейший 3-нм чипсет MediaTek Dimensity 9400+, дополненный оперативной памятью LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0.

Смартфон получил огромную батарею на 7200 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт.

Основная камера представлена 50-Мп сенсором Sony IMX896, дополненным 8-Мп ультрашириком. Селфи-камера — 16 Мп.

Realme GT 7 работает под управлением Android 15 с оболочкой Realme UI 6.0. Устройство получило защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, ультразвуковой сканер отпечатков в экране, ИК-датчик, Bluetooth 5.4 и стереодинамики.

Смартфон представлен в трёх цветах: синий, белый и чёрный. Доступно пять конфигураций памяти:

12 ГБ + 256 ГБ — 2 599 юаней (~$355)

16 ГБ + 256 ГБ — 2 899 юаней (~$396)

12 ГБ + 512 ГБ — 2 999 юаней (~$410)

16 ГБ + 512 ГБ — 3 299 юаней (~$451)

16 ГБ + 1 ТБ — 3 799 юаней (~$519)

Первая распродажа Realme GT 7 в Китае начнётся 29 апреля 2025 года.