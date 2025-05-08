Компания Realme официально подтвердила глобальный запуск своей новой флагманской линейки смартфонов GT 7. Презентация состоится 27 мая в Париже. Ранее в Индии уже дебютировал GT 7 Pro с новым чипом Snapdragon 8 Elite. На предстоящем мероприятии ожидается анонс базового GT 7 и модели GT 7T.

Инновационное охлаждение и акцент на автономность

Realme активно продвигает технологию охлаждения IceSense на основе графена — это решение будет применяться впервые в индустрии. По словам компании, тема презентации — «Power that Never Stops» — символизирует ориентир на устойчивую производительность и долгую работу от аккумулятора.

Один из ключевых заявленных параметров — стабильная производительность на уровне 120 кадров в секунду в течение шести часов непрерывной игры. Это серьёзная заявка на фокусировку на геймерской аудитории.

GT 7 и GT 7T: разные чипы и высокая производительность

Ранее сообщалось, что GT 7 и GT 7T будут работать на чипсетах Dimensity 9300 Plus и Dimensity 8400 соответственно. Однако свежие утечки говорят о более продвинутом варианте: GT 7 получит новый Dimensity 9400e. Этот чип сохраняет архитектуру CPU и GPU от 9300+, но отличается улучшенной энергоэффективностью и тепловой производительностью. GT 7T, по всей видимости, останется на Dimensity 8400.

Не переименованные версии китайских моделей

Ходили слухи, что GT 7 и GT 7T могут оказаться глобальными версиями китайских моделей Neo 7 и Neo 7 SE. Однако новые официальные тизеры с дизайном задней панели и расположением камер GT 7 опровергли эти предположения — это совершенно новая линейка, разрабатываемая как глобальный продукт.

Смартфон появится минимум в двух цветах: чёрном и синем. Для индийского рынка устройства скоро станут доступны через realme.com, Amazon и офлайн-партнёров.

GT 7 может выйти в Китае под другим именем

Интересно, что по некоторым данным, модель GT 7 с Dimensity 9400e может позже появиться в Китае под названием Neo 7 Pro. Таким образом, бренд сохраняет стратегию адаптации моделей под конкретные рынки, при этом представляя глобальной аудитории эксклюзивные новинки.