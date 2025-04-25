Компания Realme представила новый смартфон в рамках своей серии 14 — Realme 14T. Это устройство сочетает в себе яркий AMOLED-дисплей, мощный чипсет Dimensity 6300 и батарею с ёмкостью 6 000 мАч и поддержкой быстрой зарядки 45 Вт.

Экран и дизайн: яркость и плавность

Realme 14T оснащён 6.67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Экран способен достичь пикового уровня яркости в 2 100 нит, что делает его отличным выбором для использования на улице при ярком солнечном свете. Вдобавок, дисплей оснащён встроенным оптическим сканером отпечатков пальцев.

Производительность и память

Под капотом Realme 14T установлен чип MediaTek Dimensity 6300, который работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти и предлагает два варианта встроенной памяти — 128 или 256 ГБ. Также стоит отметить защиту от пыли и воды по стандартам IP68/IP69, что делает устройство более защищённым от воздействия внешней среды.

Камеры и софт

Основная камера включает в себя 50-мегапиксельный сенсор OV50D40, а также 2-мегапиксельный датчик для определения глубины сцены. На программной стороне смартфон работает на Realme UI 6.0, основанной на Android 15, что гарантирует пользователю свежие функции и оптимизацию системы.

Доступные варианты и цена

Realme 14T доступен в трёх цветах: Obsidian Black, Surf Green и Lightning Purple. В Индии версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти будет стоить INR 17 999 (около $210), а модель с 256 ГБ памяти — INR 19 999 (около $234). Открытые продажи начнутся 30 апреля.