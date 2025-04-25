Apple удивила своей новой рекламной кампанией: в свежем ролике компания показывает, как iPhone 16 падает на землю без всякой защиты — и при этом остаётся целым. Слоган звучит вызывающе просто: «Расслабьтесь, это iPhone 16». Такого смелого заявления от производителей смартфонов ещё не было: никто раньше всерьёз не советовал использовать флагман без чехла.

Apple делает ставку на прочность своего фирменного защитного стекла Ceramic Shield. В рекламе iPhone 16 летит на пол, а зрителю дают понять: устройство справится с падением, и вам больше не нужен ни чехол, ни беспокойство. Это явный отход от прежней осторожной риторики, когда даже при упоре на прочность материалов бренды никогда не предлагали отказываться от защиты.

Смелый ход в гонке прочности

В последние месяцы производители Android-смартфонов вроде Oppo и Realme активно рекламируют пыле- и влагозащиту по стандарту IP69, а Corning представила Gorilla Armor 2, стекло, способное выдерживать падения с высоты более двух метров на твёрдую поверхность. Apple отвечает на этот вызов собственным заявлением: Ceramic Shield в iPhone 16 якобы настолько прочен, что способен пережить падения без последствий.

Ceramic Shield — это запатентованное стекло, в состав которого входят керамические нанокристаллы. По утверждению Apple, оно стало ещё крепче и устойчивее к царапинам. Но реальные условия — это не лаборатория. На практике смартфоны падают на плитку, асфальт или камень, и результаты могут отличаться от рекламных сценариев.

Доверяй, но всё-таки защищай?

В ролике, кстати, iPhone падает на ровную деревянную поверхность — такую выдержит и iPhone трёхлетней давности. И хотя рекламный посыл вызывает доверие, Apple не даёт никаких гарантий: если стекло разобьётся после падения, это останется на совести владельца. То есть юридически компания не берёт на себя ответственность за использование смартфона без чехла.

Тем не менее посыл очевиден: Apple хочет изменить восприятие смартфонов как «хрупкой техники». Это своеобразный вызов отраслевым стандартам — и одновременно маркетинговый ход, рассчитанный на пользователей, которым надоела громоздкая защита.

Чехол или свобода?

Уже не первый год среди пользователей идёт спор: носить ли чехол или наслаждаться ощущением «голого» смартфона? Кто-то не готов рисковать экраном, кто-то не выносит лишнего веса и толщины. iPhone 16 — возможно, первый смартфон, для которого производитель сам говорит: «Чехол не обязателен». Но станет ли это новой нормой — покажет только время.

Чем всё закончится? Вряд ли продажи фирменных чехлов упадут: даже несмотря на уверенность Apple, многие будут играть на стороне осторожности. Но дискуссия запущена — и, возможно, именно iPhone 16 станет первой ступенью к новой эре смартфонов без защитных оболочек.