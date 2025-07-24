Еще не представленный смартфон iQOO Z10 Turbo Pro+ был замечен в тестах Geekbench. Традиционно, результаты тестов раскрыли основные параметры аппаратного обеспечения, включая чипсет и объем оперативной памяти.

Устройство под кодовым номером V2507A, работающее на базе мобильной платформы MediaTek Dimensity 9400+, было протестировано с 16 ГБ оперативной памяти, что, вероятно, является максимальной конфигурацией. В результате, аппарат набрал 2 916 баллов в одноядерном тесте и 8 907 баллов в многоядерном.

Согласно утечкам, смартфон получит 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K и отдельный графический процессор Q1. Кроме того, ожидается защита корпуса по стандарту IP65, 50-мегапиксельная основная камера Sony LYT-600 с оптической стабилизацией (OIS) и аккумулятор большой емкости, при этом толщина устройства не увеличится (толщина Turbo Pro составляет 8,09 мм при аккумуляторе емкостью 7000 мАч).

По неподтвержденным данным, анонс новинки может состояться в сентябре текущего года, однако официальной информации об этом пока не поступало.



