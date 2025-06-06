Новый смартфон Fairphone 6 был недавно раскрыт благодаря утечке, которая дала представление о его обновленном дизайне и предполагаемой стоимости. Известный своей экологичностью и ремонтопригодностью бренд продолжает совершенствовать свой модульный подход и, возможно, корректирует ценовую политику, чтобы оставаться конкурентоспособным. Ниже — все, что нам известно на данный момент.

Данные взяты из отчета WinFuture, в котором также опубликованы изображения будущего устройства. Ожидается, что новинка будет представлена в цвете Horizon Black, а в новом отчете упоминаются варианты Cloud White и Forest Green. Предполагается, что модель будет доступна как минимум с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Компания Fairphone обновляет дизайн модели Fairphone 6, чтобы он соответствовал современным стандартам. Лицевая панель стала более узкой и плоской. Одна из кнопок выделена желтым цветом, что создает яркий контраст с темным корпусом смартфона. Возможно, это ползунок для отсоединения задней панели. Задняя часть может быть двухцветной и оснащена модулем двойной камеры — основной и сверхширокоугольной.

Отсутствует телеобъектив, но в дизайне реализован модульный корпус, позволяющий легко устанавливать селфи-камеру, две задние камеры, порт USB-C и даже заменять батарею. Такой подход делает ремонт простым и доступным для любого пользователя — не потребуется обращаться к специалистам для замены или ремонта.

Стартовая цена базовой модели Fairphone 6 может составить всего 549 евро.