Неизвестное устройство в защитном чехле с характерными вырезами может оказаться iPhone 17 Pro.

На улицах Сан-Франциско был замечен предполагаемый прототип iPhone 17. Устройство находилось в массивном чёрном чехле, скрывающем корпус, но с вырезами под камеры, вспышку и LiDAR-датчики. Источником информации стал пользователь Skyfops, опубликовавший фотографии на платформе X (бывший Twitter).

Новый дизайн выдал устройство

На снимках один из мужчин держит два смартфона: актуальную модель iPhone и устройство в крупном защитном корпусе. Судя по компоновке элементов камеры и толщине чехла, речь идёт о iPhone 17 Pro — с обновлённым дизайном, включающим широкую горизонтальную камеру на всю заднюю панель.

Особенность конструкции — массивный вырез под всю камеру и отдельные выступы под объективы. Также очевидно, что устройство скрывается от посторонних: второй человек на фото — охранник, который, по словам очевидцев, старался прикрывать смартфон, когда его доставали.

Фотографии были сделаны в районе Юнион-сквер в Сан-Франциско. Судя по всему, Apple начала уличные испытания будущего флагмана.

Что известно о характеристиках iPhone 17

Ранее инсайдеры сообщали, что линейка iPhone 17 получит:

новый процессор A19 и A19 Pro в версиях Pro и Pro Max,

до 12 ГБ оперативной памяти,

камеру с 48-мегапиксельным телеобъективом,

более яркие дисплеи,

переработанную заднюю панель с новой позицией логотипа Apple — ниже, чем раньше.

Дизайн в целом сохранит фирменную плоскую форму, но за счёт нового выступа камеры корпус станет тоньше. Кроме того, ожидается выпуск новой модели iPhone 17 Slim с ультратонким профилем.

Презентация ожидается в сентябре

Официальный анонс iPhone 17 состоится традиционно в сентябре. Пока Apple не подтверждает детали, но частота и точность утечек свидетельствуют о приближении релиза.