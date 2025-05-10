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Согласно последним утечкам, Samsung готовится к запуску Galaxy S25 Edge, который состоится 13 мая. Промо-материалы, включая рекламные изображения и рендеры аксессуаров, подтвердили множество характеристик нового устройства.

Ключевые характеристики Galaxy S25 Edge:

  • Камера:
  • Основная камера на 200 МП с 2-кратным оптическим зумом.
  • Сверхширокоугольная камера на 12 МП.
  • Селфи-камера на 12 МП, расположенная в верхней центральной части дисплея.
  • Дисплей:
  • 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц.
  • Ультратонкий профиль устройства — всего 5,8 мм толщиной и очень тонкие рамки.
  • Производительность:
  • Чип Snapdragon 8 Elite для Galaxy.
  • 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X.
  • 256 ГБ встроенной памяти UFS 4.0.
  • Батарея:
  • Емкость батареи составляет 3900 мАч, что меньше по сравнению со стандартной моделью Galaxy S25.
  • Поддержка проводной зарядки мощностью 25 Вт.
  • Защита:
  • Первое устройство с новым стеклом Gorilla Glass Ceramic 2 от Corning, обещающим повышенную прочность.
  • Сертификация по стандарту IP68 для защиты от пыли и воды.
  • Цветовые варианты:
  • Доступен в трех цветах: Titanium Icyblue, Titanium Silver и Titanium Jetblack.

Аксессуары:

Утечки также раскрыли информацию о доступных аксессуарах для Galaxy S25 Edge:

  • Силиконовые чехлы в черном, синем и сером цветах.
  • Чехол Kindsuit из полиуретана с текстурой под кожу.
  • Прозрачный силиконовый чехол для мягкой защиты.
  • Антибликовое защитное покрытие для экрана.

Galaxy S25 Edge позиционируется как мощный смартфон с акцентом на функции камеры и защиту. Однако меньшая емкость батареи может вызвать вопросы о времени автономной работы устройства. Полные детали будут подтверждены во время официального анонса Samsung 13 мая.

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