Согласно последним утечкам, Samsung готовится к запуску Galaxy S25 Edge, который состоится 13 мая. Промо-материалы, включая рекламные изображения и рендеры аксессуаров, подтвердили множество характеристик нового устройства.

Ключевые характеристики Galaxy S25 Edge:

Камера:

Основная камера на 200 МП с 2-кратным оптическим зумом.

Сверхширокоугольная камера на 12 МП.

Селфи-камера на 12 МП, расположенная в верхней центральной части дисплея.

Дисплей:

6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Ультратонкий профиль устройства — всего 5,8 мм толщиной и очень тонкие рамки.

Производительность:

Чип Snapdragon 8 Elite для Galaxy.

12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X.

256 ГБ встроенной памяти UFS 4.0.

Батарея:

Емкость батареи составляет 3900 мАч, что меньше по сравнению со стандартной моделью Galaxy S25.

Поддержка проводной зарядки мощностью 25 Вт.

Защита:

Первое устройство с новым стеклом Gorilla Glass Ceramic 2 от Corning, обещающим повышенную прочность.

Сертификация по стандарту IP68 для защиты от пыли и воды.

Цветовые варианты:

Доступен в трех цветах: Titanium Icyblue, Titanium Silver и Titanium Jetblack.

Аксессуары:

Утечки также раскрыли информацию о доступных аксессуарах для Galaxy S25 Edge:

Силиконовые чехлы в черном, синем и сером цветах.

Чехол Kindsuit из полиуретана с текстурой под кожу.

Прозрачный силиконовый чехол для мягкой защиты.

Антибликовое защитное покрытие для экрана.

Galaxy S25 Edge позиционируется как мощный смартфон с акцентом на функции камеры и защиту. Однако меньшая емкость батареи может вызвать вопросы о времени автономной работы устройства. Полные детали будут подтверждены во время официального анонса Samsung 13 мая.