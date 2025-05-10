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Промо-материалы Galaxy S25 Edge просочились в сеть перед запуском, подтверждая 200-мегапиксельную камеру, Snapdragon 8 Elite и другие подробности
Согласно последним утечкам, Samsung готовится к запуску Galaxy S25 Edge, который состоится 13 мая. Промо-материалы, включая рекламные изображения и рендеры аксессуаров, подтвердили множество характеристик нового устройства.
Ключевые характеристики Galaxy S25 Edge:
- Камера:
- Основная камера на 200 МП с 2-кратным оптическим зумом.
- Сверхширокоугольная камера на 12 МП.
- Селфи-камера на 12 МП, расположенная в верхней центральной части дисплея.
- Дисплей:
- 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц.
- Ультратонкий профиль устройства — всего 5,8 мм толщиной и очень тонкие рамки.
- Производительность:
- Чип Snapdragon 8 Elite для Galaxy.
- 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X.
- 256 ГБ встроенной памяти UFS 4.0.
- Батарея:
- Емкость батареи составляет 3900 мАч, что меньше по сравнению со стандартной моделью Galaxy S25.
- Поддержка проводной зарядки мощностью 25 Вт.
- Защита:
- Первое устройство с новым стеклом Gorilla Glass Ceramic 2 от Corning, обещающим повышенную прочность.
- Сертификация по стандарту IP68 для защиты от пыли и воды.
- Цветовые варианты:
- Доступен в трех цветах: Titanium Icyblue, Titanium Silver и Titanium Jetblack.
Аксессуары:
Утечки также раскрыли информацию о доступных аксессуарах для Galaxy S25 Edge:
- Силиконовые чехлы в черном, синем и сером цветах.
- Чехол Kindsuit из полиуретана с текстурой под кожу.
- Прозрачный силиконовый чехол для мягкой защиты.
- Антибликовое защитное покрытие для экрана.
Galaxy S25 Edge позиционируется как мощный смартфон с акцентом на функции камеры и защиту. Однако меньшая емкость батареи может вызвать вопросы о времени автономной работы устройства. Полные детали будут подтверждены во время официального анонса Samsung 13 мая.
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