Samsung планирует представить новые складные смартфоны Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7 на мероприятии Unpacked во второй неделе июля. По данным инсайдера @evleaks, презентация состоится 9 июля в 10:00 по восточному времени в Нью-Йорке.

Эта дата соответствует традиционному летнему графику Samsung: в прошлом году серия Galaxy Z была представлена 10 июля в Париже. Дополнительным подтверждением служит запуск серии мероприятий Galaxy Health, запланированных на 13 июля в Нью-Йорке — в том числе ожидается анонс Galaxy Watch 8 и Galaxy Watch Ultra 2.

Что известно о Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7

Согласно утечкам, Galaxy Z Fold 7 станет тоньше предыдущих моделей — до 4,1 мм в разложенном состоянии. Ожидается основная камера на 200 Мп и флагманский чип Snapdragon 8 Elite от Qualcomm. Galaxy Z Flip 7 может получить чип Exynos 2500 в некоторых регионах.

Также ожидается выход бюджетной версии — Galaxy Z Flip 7 FE. По слухам, модель будет стоить около $750 и получит урезанные характеристики: чип Exynos 2400 или 2400e и двойную камеру на 12 Мп.





Все устройства на Android 16 и One UI 8

Все три устройства — Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 и Flip 7 FE — будут работать на Android 16 с фирменной оболочкой One UI 8. Обновление принесёт новые функции Galaxy AI и улучшенные генеративные инструменты.

Samsung может подтвердить дату мероприятия Unpacked до конца июня, как это было в прошлом году. Пользователям стоит ожидать официального анонса в ближайшие недели.



