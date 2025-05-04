Новый Honor 400, который позиционируется как смартфон среднего класса, получил полную спецификацию и цену. Он будет представлен на мировом рынке с камерой на 200 МП, процессором Snapdragon 7 Gen 3 и операционной системой MagicOS 9.0 с искусственным интеллектом, обещая значительные улучшения по сравнению с Honor 300 при конкурентоспособной цене.

Honor 400, пришедший на смену Honor 300, готов произвести фурор на рынке среднего класса. Ранее представленные рендеры устройства были удалены по просьбе компании. Смартфон будет доступен в черном и золотом/сером цветах и имеет элегантную рамку весом всего 184 г (156,5×74,6×7,3 мм) с рейтингом защиты IP65. Его 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей обладает частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 5000 нит. Устройство работает на процессоре Snapdragon 7 Gen 3 и основано на Android 15 с интерфейсом MagicOS 9.0, который включает функции искусственного интеллекта, такие как Google Gemini, Circle to Search и AI Eraser.

Камера Honor 400 впечатляет основным датчиком на 200 МП с диафрагмой f/1.9 и сверхширокоугольным объективом на 12 МП (с углом обзора 112°), а также селфи-камерой на 50 МП с диафрагмой f/2.0 — это значительное улучшение по сравнению с основной камерой на 50 МП у Honor 300. Аккумулятор емкостью 5300 мАч поддерживает функцию быстрой зарядки SuperCharge мощностью 66 Вт, хотя он уступает модели Honor 400 Pro с зарядкой мощностью в 100 Вт. Предшественник также имел аккумулятор такой же емкости с быстрой зарядкой в 100 Вт. Однако Honor 300 не был таким компактным, как предстоящий Honor 400 — его дисплей составлял целых 6,7 дюйма против предполагаемых 6,55 дюймов у новинки.

Цена составит €499 за версию с объемом памяти 8 ГБ/512 ГБ (что соответствует версии с памятью 8 ГБ/256 ГБ у Honor 200), также ожидается вариант на 256 ГБ. Запуск в Китае намечен на май 2025 года с глобальным развертыванием к июню. Honor 400 обещает стать серьезным конкурентом для iQOO Neo 10. Оправдают ли его возможности искусственного интеллекта и качество камеры свою цену? Мы с нетерпением ждем возможности узнать!