Компания Xiaomi готовится представить смартфон Poco F7 — его анонс ожидается в конце мая. Об этом сообщил инсайдер Йогеш Брар. Ранее в апреле бренд выпустил модели Poco F7 Ultra и F7 Pro, теперь к ним добавится стандартная версия. В числе первых рынков, где появится новинка, вероятно, будет Индия. Также возможен глобальный релиз.

Ожидается, что Poco F7 станет переименованной версией ещё не представленного Redmi Turbo 4 Pro, характеристики которого уже появились в утечках.

Вероятно, Redmi Turbo 4 Pro

Согласно имеющейся информации, смартфон получит 6,83-дюймовый плоский OLED LTPS-дисплей с разрешением 2800×1280 пикселей (1.5K) и частотой обновления 120 Гц. Фронтальная камера — 20 Мп, основная — 50 Мп с дополнительным 8-мегапиксельным модулем, предположительно для ультраширокоугольной съёмки.

В основе устройства — процессор Snapdragon 8s Gen 4 (SM8735), до 16 ГБ оперативной памяти и накопитель UFS 4.0 объёмом до 1 ТБ. Также заявлена батарея ёмкостью 7550 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт.

Работать смартфон будет под управлением Android 15 с оболочкой HyperOS 2.0 от Xiaomi. Среди других предполагаемых характеристик — встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, металлическая рамка, ИК-порт, а также защита от воды и пыли по стандартам IP68/IP69.

Габариты устройства, по данным утечек, составляют 163,1 × 77,93 × 7,98 мм, вес — 219 граммов.