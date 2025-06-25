Вместе с недавно представленным Reno 14F компания Oppo вывела на мировой рынок модели Reno14 и Reno14 Pro. На этот раз глобальные версии полностью совпадают по характеристикам с китайскими, которые были анонсированы в мае.

Reno14 оснащён 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Под экраном расположен оптический сканер отпечатков пальцев. Фронтальная камера — 50 МП. Внутри — чипсет MediaTek Dimensity 8350 и аккумулятор на 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

Основная камера сзади включает 50-мегапиксельный главный сенсор, 50 МП телеобъектив-перископ с 3,5-кратным зумом (эквивалент 80 мм) и 8 МП ультраширокоугольную камеру.

Reno14 Pro получил более крупный 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1272p+ и частотой обновления 120 Гц. Он также прикрыт стеклом Gorilla Glass 7i и оснащён оптическим сканером отпечатков и фронтальной камерой на 50 МП. Внутри — более мощный чипсет Dimensity 8450 и аккумулятор на 6200 мА·ч с той же 80-ваттной зарядкой.





Улучшения коснулись и камер: на задней панели — три 50-мегапиксельных модуля: основной, телеобъектив-перископ с 3,5-кратным зумом (85 мм) и ультраширик.

Обе модели имеют защиту от воды и пыли по стандартам IP68/IP69 и работают на базе Android 15 с оболочкой ColorOS 15.





Reno14 доступен в цветах Tranquil Green и Brilliant White. Цена в Тайване начинается с 17 990 TWD (около 612 долларов США) за версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Версия с 512 ГБ стоит 19 990 TWD (примерно 680 долларов).

Reno14 Pro выпускается в цветах Titanium Mist Gray и Brilliant White и стоит 23 990 TWD (около 816 долларов) за вариант с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти.



