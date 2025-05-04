Oppo готовит новое пополнение в линейке Reno. Устройство с номером модели PKZ110 недавно появилось в базе данных Geekbench, а свежая утечка от инсайдера Digital Chat Station подтверждает: это будущий Reno 14 Pro.

Reno 14 Pro может дебютировать с новым чипом Dimensity 8450

Хотя в бенчмарке указано, что смартфон работает на базе Dimensity 8400, DCS утверждает, что фактически речь идёт о Dimensity 8450 — ещё неанонсированном процессоре от MediaTek. По слухам, стандартная версия Reno 14 также может получить этот чип, но пока это лишь предположение. Модельный номер базовой версии Reno 14 пока не раскрыт.

Чем отличается Dimensity 8450 от 8400?

На вопрос о различиях между 8450 и 8400, инсайдер ответил, что они аналогичны тем, что были между Dimensity 8350 и 8300. Напомним, что в линейке Reno 13 используется чипсет 8350, который, несмотря на идентичные CPU и GPU по сравнению с 8300, предлагает повышенную игровую производительность за счёт технологии StarSpeed Engine. Улучшения включают лучшую энергоэффективность, плавную смену сцен и улучшенный отклик при касании, а также незначительные улучшения в области AI.

Ожидается, что Dimensity 8450 будет обладать теми же базовыми характеристиками, что и 8400, но предложит улучшения в играх и общей отзывчивости, благодаря новому поколению StarSpeed Engine и другим оптимизациям.

Анонс ожидается в ближайшее время

Премьера серии Reno 14 ожидается уже в этом месяце в Китае, и, скорее всего, чип Dimensity 8450 будет официально представлен незадолго до этого. Помимо смартфонов, Oppo может также представить на той же презентации беспроводные наушники Enco Clip и планшет Pad SE.

Что известно о Pad SE

Согласно утечке, Oppo Pad SE будет оснащён:

11-дюймовым LCD-экраном,

чипом Dimensity G100 (тоже ещё не анонсирован),

батареей на 9300 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт,

толщиной корпуса 7,39 мм и весом 530 г.

Следим за новостями — официальные детали появятся уже скоро.