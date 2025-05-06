Серия Oppo Reno 14 готовится к официальному дебюту в Китае. Хотя бренд ещё не сделал публичное заявление, китайские техноблогеры начали получать медиа-приглашения на презентацию. Таким образом, теперь можно с уверенностью говорить: анонс состоится 15 мая.

Что покажут на презентации

На мероприятии компания представит два смартфона — Oppo Reno 14 и Reno 14 Pro, а также наушники Enco Clip и планшет Oppo Pad SE на базе чипа Dimensity G100. Судя по тизерам, упор будет сделан на камеры, энергоэффективность и дисплей.

Серия Reno 14 окажется в центре конкурентной борьбы с Vivo S30 и Honor 400, которые также готовятся к релизу в мае.

Возможные характеристики Oppo Reno 14

По последним утечкам, Reno 14 Pro будет оснащён новым процессором MediaTek Dimensity 8450, который станет улучшенной версией Dimensity 8400. Базовая версия Reno 14, возможно, получит тот же чип.

Ожидаемые параметры дисплеев:

Reno 14 — 6,59 дюйма, LTPS OLED

— 6,59 дюйма, LTPS OLED Reno 14 Pro — 6,83 дюйма, LTPS OLED

— 6,83 дюйма, LTPS OLED Разрешение — 1.5K

Частота обновления — 120 Гц

Селфи-камера в обоих устройствах будет на 50 Мп, что делает акцент на фронтальную съёмку. Основная камера у Reno 14 — 50 Мп с OIS, в дополнение к ней:

8 Мп ультраширокоугольный модуль

50 Мп телевик Samsung JN5

У Reno 14 Pro вместо обычного телевика будет перископический модуль на 50 Мп. Оба устройства получат аккумуляторы ёмкостью около 6000 мА·ч и быструю зарядку мощностью 80 Вт.

Что ещё покажет Oppo

Помимо смартфонов, на сцене появятся и другие новинки. В частности: