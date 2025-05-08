В базе данных Geekbench замечен новый смартфон Oppo с модельным номером PLA110, который, предположительно, является стандартной версией Reno 14. Согласно утечке, устройство получит тот же чипсет, что и прошлогодний Reno 13.

Чипсет включает одно производительное ядро с частотой 3,35 ГГц, три ядра с частотой 3,20 ГГц и четыре энергоэффективных ядра на 2,20 ГГц. Это указывает на использование платформы Dimensity 8350 — почти идентичной Dimensity 8300, но с фирменным ускорителем Star Speed Engine, который повышает общую производительность и плавность интерфейса, особенно в играх и при переключении между сценами.

Смартфон набрал очки в Geekbench с 16 ГБ оперативной памяти и работает на Android 15 с оболочкой ColorOS 15.

Ранее стало известно, что серия Reno 14 дебютирует 15 мая в Китае. По слухам, смартфоны получат 6,59-дюймовый OLED LTPS-дисплей с разрешением 1.5K и частотой 120 Гц, фронтальную камеру на 50 МП, тройной основной модуль также с главным сенсором на 50 МП и телеобъективом, аккумулятор на ~6000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

Ожидается, что Reno 14 будет представлен в конфигурациях: 12+256 ГБ, 12+512 ГБ, 16+256 ГБ, 16+512 ГБ и 16 ГБ+1 ТБ. Цветовые варианты — Mermaid White, Reef Black и Summer Green.