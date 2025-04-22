Компания Oppo представила смартфон K12s в Китае, спустя год после релиза оригинального K12. Однако новинка — не полностью новое устройство. Это модифицированная версия недавно представленного в Индии Oppo K13, отличающаяся поддержкой NFC, дополнительными вариантами памяти и новым цветом корпуса.

Смартфон оснащён чипсетом Snapdragon 6 Gen 4, 6.67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, а также аккумулятором на 7,000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Устройство поставляется с предустановленной Android 15 и оболочкой ColorOS 15, но пока неизвестно, будет ли поддержка программных обновлений аналогична K13 — два года обновлений ОС и три года патчей безопасности.

Основная камера Oppo K12s представлена 50-мегапиксельным модулем и 2-мегапиксельным монохромным сенсором. Фронтальная камера на 16 МП предназначена для селфи и видеозвонков. Среди других особенностей — подэкранный сканер отпечатков пальцев, стереодинамики и защита по стандарту IP65.

Смартфон доступен в чёрном, фиолетовом и белом цветах. Варианты памяти следующие:

8 ГБ / 128 ГБ — 1,199 юаней (~$165 / €140 / ₹14,000)

8 ГБ / 256 ГБ — 1,399 юаней (~$190 / €165 / ₹16,345)

12 ГБ / 256 ГБ — 1,599 юаней (~$220 / €190 / ₹18,680)

12 ГБ / 512 ГБ — 1,799 юаней (~$245 / €215 / ₹21,015)

Продажи Oppo K12s стартуют в Китае 25 апреля через официальный сайт компании.