Компания Oppo уже почти готова представить новую серию смартфонов Reno 14. После запуска Reno 13 в ноябре 2024 года прошло около шести месяцев, и теперь бренд планирует анонсировать следующую линейку уже в мае. В сети появились первые изображения Reno 14, что подтверждает скорый релиз.

Дизайн Oppo Reno 14: премиум в стиле iPhone

Первые фотографии Oppo Reno 14 опубликовал инсайдер Digital Chat Station на платформе Weibo. Смартфон получил новую «пушечную» компоновку камер, выполненную с использованием технологии холодной резки.

Боковая рамка выполнена из алюминиевого сплава, а закругления корпуса (большой R-угол) напоминают по стилю последние модели iPhone. По словам источников, качество обработки и текстура поверхности настолько высокие, что на первый взгляд отличить Reno 14 от iPhone практически невозможно.

Хотя фронтальная часть устройства пока не раскрыта, сообщается, что смартфон получит плоский дисплей.

Основные характеристики Oppo Reno 14 (по слухам)

По последним данным, Oppo Reno 14 будет оснащён 6,59-дюймовым OLED LTPS-экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. В плане камер смартфон выглядит особенно интересно:

Фронтальная камера: 50 Мп.

50 Мп. Основной блок: тройная камера — 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS), 8 Мп сверхширокоугольный модуль и 50 Мп телеобъектив на базе сенсора Samsung JN5.

Под капотом Reno 14 разместится новый чип MediaTek Dimensity 8350, обеспечивающий высокую производительность. За автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

Дополнительно смартфон предложит:

Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.

ИК-порт для управления техникой.

Новую оболочку ColorOS 15 на базе Android 15.

Что ждать от серии Reno 14

Судя по утечкам, серия Reno 14 делает акцент на стильном дизайне, улучшенных камерах и увеличенной автономности. Благодаря мощной начинке и продуманным функциям устройства могут стать одними из самых интересных предложений среднего сегмента в 2025 году.

Официальный анонс ожидается в мае, и, вероятно, сразу после этого начнутся продажи на домашнем рынке в Китае.