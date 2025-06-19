Oppo готовится к запуску флагманского смартфона Find X9 Pro, и, согласно последним слухам, в модели произойдут изменения в системе камер. В отличие от предшественника с двумя телеобъективами, Find X9 Pro получит один перископический модуль с разрешением 200 мегапикселей.

Главной особенностью этой камеры станет использование сенсора Samsung ISOCELL HP5, который ранее не применялся в перископических объективах. Этот сенсор имеет оптический формат 1/1.56 дюйма и немного компактнее, чем более крупный HP9, который часто встречается в других китайских флагманах.

Источник утверждает, что качество съёмки на 10-кратном зуме останется высоким, однако на более сильных увеличениях один объектив, вероятно, уступит по возможностям двойной перископической системе, использовавшейся в Find X8 Pro.

Помимо телеобъектива, смартфон будет оснащён 50-мегапиксельной основной камерой и 50-мегапиксельным ультрашироким модулем. В качестве процессора ожидается новый MediaTek Dimensity 9500.

Больше информации о Find X9 Pro, включая дату анонса и стоимость, появится в ближайшие недели.